Familiares e amigos fazem homenagem a Maria João Abreu no dia do aniversário

Maria João Abreu

Maria João Abreu completaria, esta sexta-feira, 59 anos de vida e a data especial não foi esquecida por familiares, colegas e amigos. O viúvo, João Soares, destacou as saudades que sente por não ter o seu amor por perto. "Sem ti, fomos empurrados para uma nova realidade para a qual não estávamos preparados. Mas adaptámo-nos e adaptamo-nos todos os dias. E assim, a Vida acontece, tal como tu o desejas. E cheia de surpresas!", destacou o músico num texto carregado de emoção.João Baião foi outro dos rostos que recordou a amiga de longa data. "Minha querida Maria João, estará para sempre na minha vida e no meu coração, principalmente neste dia 14, dia do seu aniversário. Tantas saudades da minha querida amiga", escreveu o apresentador nas redes sociais. Também a atriz Rita Salema lembrou a icónica artista, com quem contracenou algumas vezes na ficção nacional: "Queria tanto dar-te mais um abraço, meu amor querido. Tantas saudades".Maria João morreu aos 57 anos, a 13 de maio de 2021, depois de ter sofrido um aneurisma cerebral.