Familiares e amigos reúnem-se para um último adeus emocionado a Pedro Lima. Veja as imagens

Ator tinha 49 anos. Foi encontrado morto na Praia do Abano, em Cascais, no passado sábado.

Família de Pedro Lima no funeral do ator

23 jun 2020 • 17:48

Vários amigos e familiares despedem-se esta terça-feira pela última vez de Pedro Lima no Centro Funerário de Cascais, em Alcabideche, onde vai decorrer uma missa. Antes disso, o corpo do ator estará em câmara ardente no Hipódromo

Manuel Possolo, em Cascais, para uma sentida homenagem.