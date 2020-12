Famílias reais lançam postais de natal com mensagens de esperança

01:30

Carolina Cunha

Como já é tradição nesta altura do ano, foi divulgado o postal de Natal dos duques de Cambridge, Kate Middleton e William, com os três filhos, George, de sete anos, Charlotte, de cinco, e Louis, de dois. A imagem mostra o casal real britânico com os três filhos e a mensagem é dedicada a todos aqueles que trabalham nos serviços públicos de saúde no Reino Unido. “A desejar um feliz Natal e próspero Ano Novo!”









Apesar das condicionantes nas celebrações de Natal deste ano, William e Kate fazem questão de manter algumas tradições. Porém, devido à pandemia, a família real britânica não se irá reunir para a habitual Consoada. Este ano, Kate Middleton e o príncipe William deverão optar por ficar em Berkshire, sem o habitual encontro com a rainha Isabel II.

Também a família real espanhola já revelou a fotografia oficial alusiva à época festiva. A princesa Leonor e a infanta Sofia são as grandes protagonistas. “Que este Natal nos traga um Ano Novo de 2021 especialmente cheio de esperança”, lê-se na mensagem deixada no postal, que foi assinada por todos os membros da família. A imagem escolhida para o postal foi captada durante uma viagem dos reis de Espanha, na companhia das filhas, às Astúrias.





Na Suécia, a família real já está em contagem decrescente para o dia de Natal e a princesa Madalena partilhou uma fotografia dos filhos, Adrienne, Nicolas e Leonor, com as velas da tradicional coroa do advento.