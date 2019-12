Famosas apostam em looks sexy para festa da 'GQ'

01:30

Hugo Alves

A festa da ‘GQ’, que decorreu no Tivoli, em Lisboa, ficou marcada pelos brilhos, ousadia a felicidade. Tudo porque o espírito de Natal estava bem presente nos convidados, depois de atravessarem uma avenida completamente enfeitada de luzes alusivas à época.Jessica Athayde, que raramente se afasta do seu pequeno Oliver, de cinco meses, foi das caras que marcaram presença na festa e fez furor com um top curto, cheio de brilho, evidenciando que já recuperou completamente a forma física. Diogo Amaral também foi ao evento e garantiu que vai passar "o dia 25" em casa da ex-companheira. Contudo, na zona da passadeira vermelha não trocaram uma palavra.Maria Cerqueira Gomes foi outra das estrelas em destaque na festa, uma vez que elegeu uma blusa com um decote acentuado. Também Bárbara Bandeira deu que falar pela ousadia do look.Entre os vencedores, destaca-se Daniel Oliveira, que venceu na categoria de Entretenimento e agradeceu a vitória a Andreia Rodrigues, "a mulher mais linda da sala", e a quem pediu desculpa por nem sempre poder estar em casa garantindo, contudo, amá-la muito.