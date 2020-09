Famosas apostam em mudanças de visual

Com o final do verão foram muitas as celebridades que apostaram em mudanças de imagem. algumas foram radicais e surpreendentes.

05 set 2020 • 14:19

Sem medo da mudança, foram muitas as figuras nacionais que regressaram das férias com uma imagem renovada.fez aquela que foi considerada uma das mudanças mais surpreendentes. A namorada de David Carreira fez um corte radical e deixou para trás os seus longos cabelos. Apesar de ainda se estar a habituar, a atriz mostra-se feliz com a mudança motivada por um novo projeto televisivo. "Eu nunca tinha sequer cortado o cabelo acima dos ombros, portanto para mim foi um bocadinho estranho e estou a habituar-me ainda. Mas é uma liberdade muito grande, lavar o cabelo é muito mais simples", disse a atriz nas redes sociais, onde recebeu diversos elogios dos fãs e seguidores.fez uma das mudanças mais comentadas. A atriz decidiu fazer um corte curto e revela-se confiante com a nova imagem. Também Inês Herédia surpreendeu e surge confiante com o cabelo mais curto.Tambémfez uma mudança ousada e optou por uma nova cor de seu cabelo. Uma mudança surpreendente uma vez que a atriz era conhecida pelo seu cabelo loiro e agora adotou as cores escuras para a nova personagem que irá interpretar na novela ‘Bem Me Quer’, da TVI.A mudança de visual detambém deu muito que falar. A nova Directora de Ficção e Entretenimento da TVI deixou o cabelo loiro e adotou uma nova tonalidade entre o ruivo e o castanho claro. Quanto ao corte, manteve o mesmo.