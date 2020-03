Famosas aproveitam quarentena e entram em 'estado zen'

Ioga e meditação são as práticas preferidas para manter o corpo e a mente em forma.

Sónia Dias

Seja em casa ou ao ar livre, é preciso manter a harmonia, física e mental. Por este motivo, a prática de ioga e meditação tornaram-se uma rotina para muitas famosas, que não hesitam em partilhar estes momentos zen com os seus seguidores nas redes sociais, na esperança de os incentivar a manter um corpo e uma mente sãos numa altura crítica como esta que vivemos.

"Para além de ler, estudar, ver séries, ouvir música, cozinhar e limpar a casa tenho praticado todos os dias. Em casa, sempre. E vocês, o que têm feito?", questiona Sara Matos na legenda de uma foto a praticar meditação na sala.

"Let’s pray together!! Todos por todos!", incita Maria João Bastos. Já a brasileira Isis Valverde - da novela ‘Amor de Mãe’ - lança o desafio: "Coloque você e os seus em movimento. Uma parte do seu dia para cuidar do corpo e da mente é essencial."

Aos 39 anos, a antiga top model Gisele Bündchen mantém um corpo de fazer inveja graças a esta disciplina milenar e partilha uma foto na praia ao pôr do sol. Também a cantora cubana Camila Cabello diz que a meditação mudou a sua vida nos últimos meses: "Ajudou-me a lidar com o stress e ansiedade."