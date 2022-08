Famosas aproveitam últimos dias de férias

01:30

Vanessa Fidalgo





Agosto entrou na reta final e as redes sociais começam a ser invadidas pelas nostálgicas imagens de despedida das férias. Suspiros, saudades e o desejo de voltar rapidamente aos dias felizes: de tudo isto se faz o final do verão!E não se pense que as celebridades passam ao lado destes sentimentos. Prova disso, são as fotos de muitas das nossas beldades que este fim de semana inundaram as redes sociais, em jeito de despedida.

Com o imenso azul do mar como pano de fundo, Luisinha Oliveira fez questão de voltar às ilhas baleares e Liliana Santos fotografou-se sob um magnífico pôr do sol. Joana Duarte deixou-nos cheios de inveja, quer pelas curvas quer pela cor das águas cristalinas onde se banha, enquanto as manas Norton de Matos aproveitaram o areal para pôr a cumplicidade em dia.



E o que dizer da paisagem que envolve April Ivy, ou Laura Figueiredo? Ai, verão, demora-te por aqui e, para o ano, não te atrases!