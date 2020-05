Famosas assinalam Dia da Mãe nas redes sociais

01:30

Vânia Nunes

Este domingo, as redes sociais encheram-se de homenagens às mães. António Costa foi um exemplo. "Vivemos tempos difíceis de confinamento e afastamento físico. Mas não de afastamento social e emocional. Não podemos sentir o abraço físico que gostávamos de sentir, especialmente hoje, das nossas Mães. Mas podemos dizer-lhes: Feliz Dia da Mãe!", escreveu o primeiro-ministro na legenda de uma foto a preto e branco, onde surge em criança a olhar para Maria Antónia Palla.



Cristina Ferreira também marcou o momento com uma imagem antiga com Tiago. Cláudia Vieira mostrou-se com as duas filhas, Caetana e Maria, e Luciana Abreu revelou como as quatro filhas estão crescidas. Já Jessica Athayde foi homenageada pelo pai de Oliver, Diogo Amaral.