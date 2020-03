Famosas brilham com looks ousados na ModaLisboa Certame de moda com a presença de várias caras conhecidas.

07 mar 2020 • 20:22

A ModaLisboa decorre até este amanhã, dia 8 de março, nas Oficinas do Fardamento do Exército, e são várias as caras conhecidas que têm marcado presença no evento.



Confira os looks ousados escolhidos pelas famosas para brilhar no principal evento de moda nacional.

