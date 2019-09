Famosas deslumbram em biquíni nas férias

01:30

Vânia Nunes

Setembro é o mês de recomeços e muitas caras conhecidas da televisão e da moda prepararam-se para abraçar novos desafios a nível profissional. No entanto, antes disso, têm desfrutado ao máximo do sol e do calor, como mostram nas redes sociais.É o caso da atriz e cantora Diana Monteiro, que tem partilhado imagens nas quais surge em biquíni e a sua excelente forma não passa despercebida.Na legenda de uma delas, explicou que tem feito de tudo para "não sofrer por antecipação" com o que aí vem. "Independente do que me espera, sei que mergulhei neste mar, comi bolas de berlim, comi peixe assado, namorei e tudo isto chega, porque se o resto me falhar, pelo menos vivi".Joana Freitas, Carolina Patrocínio e Bárbara Norton de Matos são outros dos rostos que têm incendiado o Instagram com as suas curvas.