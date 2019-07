Famosas deslumbram nos dias de calor

O verão finalmente começa a dar sinais. Os dias de calor chegaram e são o motivo perfeito para as nossas celebridades aproveitarem para umas escapadinhas até à praia, onde desfrutam do sol e dos mergulhos no mar.As beldades portuguesas continuam a partilhar várias fotografias sensuais em biquíni ou fato de banho com os milhares de seguidores que as acompanham, e que lhes valem rasgados elogios nas redes sociais.April Ivy esteve recentemente a aproveitar uns dias de sonho com o namorado, o jogador Rúben Dias, nas Maldivas.A atriz Catarina Gouveia tem desfrutado de uns dias no Algarve. Adepta de uma vida saudável, continua a exibir uma excelente forma.Olívia Ortiz, Joana Duarte e Bárbara Lourenço são outras das estrelas que têm feito suspirar os admiradores.