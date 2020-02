Famosas divertem-se em tempo de descanso

28 fev 2020 • 06:00

Carolina Cunha

As saudades das altas temperaturas levam diversas figuras públicas em busca do sol e do mar, em destinos paradisíacos.É o caso de Júlia Palha, que atualmente desfruta de um período de férias após o fim das gravações da novela ‘Na Corda Bamba’, e elegeu o Rio de Janeiro, no Brasil para gozar os seus dias de descanso. A aproveitar o sol do país carioca, a atriz não dispensa os habituais biquínis reduzidos que levam os fãs à loucura.Amante de viagens, Matilde Mourinho, filha do ‘Special One’, também foi em busca do calor em solos brasileiros na companhia habitual da mãe e do namorado. A jovem aproveitou para assistir aos festejos do Carnaval mais famoso do Mundo e conseguiu um lugar para ver ao vivo os desfiles na famosa avenida Marquês de Sapucaí.Também a mulher do futebolista Pizzi fez as malas, mas elegeu o frio de Andorra. Maria Luís Barros está a divertir-se na companhia do filho mais velho e de uma amiga.