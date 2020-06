Famosas em descanso de luxo no Verão

Com a chegada do verão e das temperaturas altas foram muitas as caras famosas que aproveitaram para seguir os conselhos do primeiro-ministro António Costa e começaram já a fazer férias ou escapadinhas “cá dentro”.









Cláudia Vieira tem estado a desfrutar de uns dias de descanso em Troia, num luxuoso resort, mas não foi só com o companheiro, João Alves, e as filhas. A atriz está instalada numa villa com mais membros da família, como mostra nas várias imagens que tem partilhado no Instagram, e tem desfrutado de todo o luxo e conforto da unidade hoteleira, que também é uma das preferidas de Cristina Ferreira. Uma moradia para seis pessoas, a escassos metros da praia, tem um custo de cinco mil euros por semana.

Depois de um período difícil de confinamento com Maria, de dez anos, e Caetana, de sete meses, Cláudia não olhou a meios para mimar a família e passar o seu 42º aniversário, que celebrou no passado sábado.





Férias a sul



Dânia Neto também esteve com a família e aproveitou uns dias de pausa para rumar com esta até Évora, divertindo-se com o filho, Salvador, de um ano e meio, na piscina do hotel. Maria Cerqueira Gomes também optou pelo Sul, mas foi até Tavira com um grupo de amigos e com a filha mais velha, Francisca. Divulgou alguns momentos no Instagram.



Despedida da vida a dois

Prestes a ser mãe pela primeira vez, Sara Prata tem feito questão de aproveitar ao máximo os últimos momentos da vida a dois com o companheiro, João Leitão, e rumou até uma pousada em Alcácer do Sal. "Foram dias bonitos... Viemos para namorar e levar os pulmões cheios de força, meio em jeito de despedida da vida a dois. Agora é rumar a casa de mãos agarradas...", escreveu a atriz nas redes sociais, em que partilhou várias fotos destes dias de descanso, entre elas, uma da barriguinha.



Cristina Ferreira rendida aos encantos de Olhão

Cristina Ferreira não está de férias mas aproveita todas as pausas ou fins de semana para fazer escapadinhas e conhecer vários pontos de Portugal. A última delas foi no passado fim de semana, indo até Olhão, no Algarve. A apresentadora da SIC ficou instalada na Casa Fuzetta, uma propriedade privada que está disponível para reservas.

Uma semana custa entre 16 e 19 mil euros e permite até 24 hóspedes.