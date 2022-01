Famosas em isolamento devido à Covid-19 Diana Chaves e Mónica Sintra continuam afastadas devido ao vírus.

Famosas em isolamento devido à Covid-19

01:30

O isolamento profilático de Diana Chaves chega esta quarta-feira ao fim após o companheiro, César Peixoto, ter testado positivo para a Covid-19. Embora o treinador já tenha tido alta, e no passado domingo já pôde marcar presença no jogo entre o Benfica e o Paços de Ferreira (clube que treina), a apresentadora ainda não teve autorização para regressar ao ‘Casa Feliz’ (SIC). Diana Chaves fez um vídeo para o programa matutino de Paço de Arcos, onde contou que está bem, tal como “toda a família”.



Mas a apresentadora não foi a única que teve de cancelar os compromissos profissionais que tinha devido ao novo coronavírus. Mónica Sintra revelou, nas suas redes sociais, que está infetada. “Testei positivo, razão pela qual não me foi possível atuar no ‘Domingão’, da SIC, como estava previsto e como sei que esperavam com todo o vosso carinho”, começou por partilhar. “De imediato todas as medidas de segurança foram ativadas, estando, neste momento, a família em isolamento”, escreveu.

