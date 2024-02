Famosas escolhem destinos quentes para passar férias

01:30

Muitas famosas aproveitaram o mês de fevereiro para tirar umas férias e rumaram até países quentes.Catarina Gouveia está a desfrutar de umas férias de sonho com o marido, Pedro Melo Guerra, e a filha do casal, Esperança, em St. Barth, uma ilha das Caraíbas. Também Carolina Loureiro escolheu Ko Lipe, uma ilha paradisíaca na Tailândia e mostrou-se rendida aos encantos daquele lugar. A atriz da SIC partilhou várias fotos sensuais em biquíni nas redes sociais.Ainda Fanny Rodrigues rumou até às Maldivas e mostra-se em excelente forma. Por fim, Liliana Filipa está no calor do Rio de Janeiro, no Brasil e deixou as redes sociais em brasa com biquínis reduzidos.