Famosas espalham samba e ousadia no Carnaval do Brasil

01:30

Carolina Cunha

Após dois anos de ausência por conta do vírus da Covid-19, o samba voltou a sair à rua no Brasil e a folia e a diversão tomaram conta das principais avenidas de São Paulo e do Rio de Janeiro com os habituais desfiles das escolas de samba. Adiado para abril, muitas celebridades tiveram tempo para pensar ao pormenor nos visuais mais arrojados, sem esquecer a habitual dose de ousadia e sensualidade dos trajes reduzidos. Juliana Paes, Paolla Oliveira, Sabrina Sato e Deborah Secco foram algumas das artistas brasileiras que se vestiram a rigor e festejaram o Carnaval há muito aguardado. Marina Ruy Barbosa, Monique Alfradique, Camila Pitanga e Viviane Araújo também espalharam beleza e alegria nos desfiles carnavalescos que animaram o país.



Com o samba no pé, as artistas brilharam nos sambódromos e provaram que - apesar da ‘demora’ - mantêm toda a excentricidade e alegria alusivas à época. Os corpos esculturais estiveram em grande evidencia e não deixaram ninguém indiferente.

