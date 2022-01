Famosas fogem para o calor no arranque do ano Figuras públicas elegem a Madeira, o Dubai, Punta Cana e São Tomé e Príncipe para descansar.

Carolina Marques Dias

Com o objetivo de recarregarem energias foram várias as figuras públicas que fugiram do frio que se faz sentir em Portugal continental e rumaram para destinos quentes. E não foi preciso irem para muito longe... Filipa Nascimento começou o ano no Funchal, na ilha da Madeira, e com as temperaturas amenas que se faziam sentir vestiu o biquíni e fez praia. Também a apresentadora Carolina Patrocínio elegeu a ilha da Madeira para umas férias em família. Nas suas redes sociais partilhou que se divertiram em alto-mar. Já Júlia Palha escolheu o Dubai para recarregar energias, tendo tido a oportunidade de visitar o deserto. Catarina Gouveia tem andado a passear a sua barriguinha por Punta Cana, na República Dominicana, naquela que foi a primeira viagem após ter anunciado que estava grávida. E Ana Guiomar viveu uma ‘lua de mel’ antecipada em São Tomé e Príncipe ao lado do seu noivo, Diogo Valsassina.

