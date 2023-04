Famosas ganham fortunas nas redes sociais São seguidas por milhares de pessoas. Saiba quanto podem ganhar com cada publicação.

Sónia Dias

São cada vez mais as influencers que fazem das redes sociais um trabalho a tempo inteiro. Ana Garcia Martins criou o blog ‘A Pipoca Mais Doce’ em 2004 e hoje conta com quase 870 mil seguidores no Instagram. Catarina Gouveia, que começou a carreira como atriz, tem agora 626 mil seguidores, mas é a colega de profissão Sofia Ribeiro que tem mais fãs a segui-la nas redes sociais: um milhão. Também Raquel Strada faz parte das influencers mais bem pagas do País e soma 408 mil seguidores.



Mas vamos a números. Segundo a ‘Máxima’, uma influencer pode ganhar entre 1200 e 4 mil euros por uma ‘story’ (fotografia ou vídeo com duração de 24 horas) no Instagram. Já uma publicação isolada, partilhada no perfil da pessoa, tem um valor mais elevado. No entanto, todos estes preços são sempre negociados entre a influenciadora e a marca, consoante o número de seguidores e o alcance.





