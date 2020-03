Famosas incentivam exercício em casa durante quarentena devido ao coronavírus

Com o surto de coronavírus que assola o País, são várias as figuras públicas que cumprem as medidas de isolamento e adaptam as suas rotinas diárias ao novo cenário.A prática de exercício continua a ser uma prioridade para as famosas que, devido à propagação do surto e com o encerramento dos ginásios, optam por treinar em casa.Nas redes sociais, multiplicam-se as publicações dos treinos como forma de incentivo à prática de exercício aos fãs e seguidores no lar, e assim cumprir as medidas de isolamento impostas.Cindy Álvarez Garcia, mulher do futebolista do FC Porto Mateus Uribe, é uma das figuras que têm partilhado os treinos diários no jardim da sua moradia para manter a sua excelente forma física.Bárbara Norton de Matos, Catarina Gouveia e Isabel Silva mostram que também não prescindem dos treinos em casa que consideram ser fundamentais para manter o estilo de vida saudável e uma mente sã.