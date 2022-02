Famosas indignadas com guerra na Ucrânia Laura Figueiredo mostrou-se perturbada com as imagens dos bombardeamentos: “Mexe muito comigo”.

O mundo acordou esta quinta-feira com as notícias da invasão da Ucrânia por parte da Rússia e foram muitos os rostos conhecidos que manifestaram a sua indignação. Um deles foi Laura Figueiredo, companheira de Mickael Carreira, que gravou um vídeo onde se mostrou perturbada com as imagens dos bombardeamentos. "Não sei se por ser mãe, se por imaginar o que é que as pessoas estão a passar... está a mexer muito comigo. Custa-me ter que tirar imediatamente das notícias para não ter a Bia a assistir a uma coisa dessas e pergunto-me que mundo é este depois de tudo aquilo por que temos estado a passar...", disse.



Vanessa Oliveira também mostrou preocupação. "Começou a guerra. Que tristeza. Depois de dois anos de mundo pandémico tudo o que precisávamos era de uma guerra na Europa. Isto é a natureza do ser humano. Estou solidária com o povo ucraniano. Rezo por eles", escreveu. "Como é que é possível que não se tenha aprendido nada com as últimas duas guerras mundiais?", questionou Andreia Dinis. Catarina Furtado, por sua vez, apelou à ação: "Tempos muito tristes mas não podemos desistir de lutar pela paz". Leonor Poeiras aproveitou para deixar um conselho: "Acho que a única solução é o amor, espalharmos amor, partilharmos amor". Já Rita Ferro Rodrigues usou as plataformas sociais para mostrar a sua revolta para com Vladimir Putin, presidente russo. "És um ditador, psicopata, facínora. Imagino o sobressalto do povo ucraniano, das crianças. Que dia triste e impensável".

