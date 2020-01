Famosas 'loucas' por operações plásticas

Ter um corpo de sonho dá trabalho, exige uma alimentação cuidada e idas constantes ao ginásio, mas alguns milhares de euros podem dar uma grande ajuda pela boa forma. As nossas famosas sabem disso e são grandes adeptas da cirurgia plástica.A irmã de Cristiano Ronaldo Katia Aveiro foi a mais recente celebridade a entrar no bloco operatório. A cantora, de 42 anos, recorreu aos serviços do cirurgião plástico Ângelo Rebelo para renovar as curvas depois de ter sido mãe. Katia fez uma lipoaspiração para se livrar das gorduras em excesso e submeteu-se ainda a uma mastopexia, operação para levantar e ‘arranjar’ o peito, que pode custar até sete mil euros."Depois de ter sido mãe, o peito da Katia ficou muito diferente e ela quis arranjar. Sente-se melhor assim", diz uma fonte, acrescentando que a irmã de CR7 se encontra a recuperar dos procedimentos estéticos.Também Rita Pereira recorreu recentemente aos serviços de um cirurgião plástico para renovar o bumbum, um operação que pode ir dos 8 aos 12 mil euros, e que é uma das mais caras da estética.Além disso, a atriz retocou ainda o peito para compor o decote, depois do nascimento do primeiro filho, o pequeno Lonô, há um ano. "A Rita está com um corpo incrível, mas não é apenas fruto de cirurgia. Ela cuida-se muito", diz uma fonte.Georgina Rodríguez é outra das celebridades a mostrar uma obsessão pelas curvas perfeitas.Depois de ter sido mãe, a espanhola ‘arranjou’ e aumentou o peito e recentemente retocou também os lábios, com preenchimento de ácido hialurónico.Um procedimento que não é definitivo e que, por isso, merece a preferência de grande parte das figuras públicas. "Este ácido é absorvido pelo organismo e é uma alteração temporária, que evita aquelas operações mais drásticas e desastrosas, que depois correm mal", diz fonte ligada ao mundo da estética.A atriz Alexandra Lencastre também já recorreu ao bisturi para se livrar das rugas e também retirou excesso de pele nas pálpebras.Lili Caneças é pioneira das cirurgias plásticas em Portugal e foi das primeiras famosas a assumir liftings faciais e outros procedimentos.Insatisfeita com o nariz, a cantora Mia Rose recorreu aos serviços de um cirurgião plástico para uma rinoplastia e mostra-se satisfeita.