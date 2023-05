Carolina Deslandes subiu ao palco com os três filhos para celebrar data

Carolina Carvalho e o filho Lucas

01:30

Foram várias as famosas que recorreram este domingo às redes sociais para assinalar o Dia da Mãe. Entre elas está Cinha Jardim, que teve alta hospitalar a tempo de celebrar a data com quem mais ama.Saiba mais no Correio da Manhã