Famosas mostram corpos de sonho depois dos 40 anos

Com a chegada do mês de agosto, muitas figuras públicas fizeram as malas para destinos paradisíacos, mas o que chama, na maioria das vezes, a atenção não são as paisagens idílicas, mas as fotografias que muitas caras conhecidas têm partilhado em que revelam uma silhueta de fazer inveja.E como os 40 anos são os novos 30, as nossas famosas fazem questão de mostrar que não podiam estar em melhor forma.