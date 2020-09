Famosas mostram corpos de sonho na despedida do verão Famosos começam a publicar nas redes sociais as últimas fotos de um verão que chega ao fim. Vêm ai novos projetos de trabalho. Para o ano há mais

Com o verão a chegar ao fim, todos os raios de sol são um bom pretexto para fazer as despedidas, publicar mais umas fotos nas redes sociais e arrancar mais uns ‘likes’ e elogios dos seguidores .



"É realmente revigorante pisar a arreia, mergulhar no mar, saltar nas rochas", escreveu Cláudia Vieira naquela que será certamente uma das suas últimas fotos de praia do ano. Por estes dias difícil é encontrar quem não faça as despedidas a rigor, que é como quem diz, de biquíni.

