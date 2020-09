Famosas mostram curvas pós-parto sem filtros

01:30

Rute Lourenço

Quatro dias após ser mãe pela primeira vez, a cantora Katy Perry quis incentivar outras mulheres a aceitarem as suas curvas e a darem tempo ao corpo para recuperar. Sem complexos, mostrou como é a vida de uma recém-mamã, com umas cuecas próprias para o pós-parto e um sutiã adaptado à amamentação. Na imagem, é ainda visível a barriga saliente da artista, de 35 anos, que fez a publicação em noite de entrega de prémios da MTV para mostrar quais são as suas preocupações do momento, bem longe do glamour da passadeira vermelha.





Mamãs sem tabus







São cada vez mais as mulheres que decidem mostrar que não pertencem ao clube de Carolina Patrocínio, conhecida por sair da maternidade já com um corpo de sonho. “Corpo pós-parto. Cabelo pós-parto. Cuecas sexy pós-parto. Cinco dias do Oliver”, escreveu Jessica Athayde, mostrando a sua imagem pouco depois de ser mãe.

Também Débora Monteiro, que foi mãe de gémeos, decidiu revelar como ficou depois de ter engordado 30 quilos na gravidez. “Não, não recuperei a forma física, também ainda não estou focada nisso”.