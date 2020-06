Famosas mostram curvas sem pudores nem preconceitos

Celulite, estrias e flacidez são alguns dos problemas mais recorrentes entre o universo feminino. Com a chegada do verão, há quem adote novas práticas e truques para esconder e atenuar as imperfeições do corpo, mas também há quem aceite e se mostre sem pudores ou preconceitos.













Catarina Gouveia, Margarida Corceiro, Cristina Ferreira e Sofia Ribeiro são algumas das figuras nacionais que mantêm um estilo de vida livre de excessos na conquista de uma forma saudável que aliam à beleza e sensualidade. Os corpos tonificados, que merecem milhares de elogios, são fruto de rotinas rigorosas que fazem questão de manter ao longo de todo o ano.



O truque da barriga lisa de Cristina Ferreira Indiferente aos estereótipos de uma silhueta perfeita, com medidas certas, Ashley Graham, modelo plus-size, assume sem medos as gordurinhas do seu corpo. Também a cantora Carolina Deslandes, que no passado se submeteu a diversas dietas, garante que aprendeu a aceitar a sua condição física e mostra-se indiferente a críticas e opiniões negativas.





Decidida a conquistar um corpo de sonho, Cristina Ferreira, 41 anos, adotou a prática do jejum intermitente, que deve durar 16 horas, no período da noite e manhã. “Eu notei muito, a barriga encolhe imediatamente”, garante.