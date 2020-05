Famosas mostram curvas tonificadas

01:30

Vânia Nunes

Com as temperaturas elevadas que se fizeram sentir no fim de semana foram muitas as caras conhecidas que aproveitaram para se bronzear. Em segurança e respeitando as recomendações de distanciamento social, escolheram os jardins ou as varandas de casa para apanhar sol e registaram o momento com fotografias para partilharem com os seguidores. E como têm treinado muito nesta quarentena, os corpos tonificados saltaram logo à vista.

Que o diga a atriz Bárbara Norton de Matos, que fez furor com o "modelito" escolhido "para apanhar ar". A apresentadora Marisa Cruz também deu que falar com um vídeo onde mostra uma silhueta invejável aos 45 anos.



"Assim não custa tanto ficar em casa", escreveu, referindo-se ao calor. Liliana Filipa, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’, também levou os fãs ao delírio com uma imagem onde mostra a sua sensualidade, quatro meses após ter sido mãe. A atriz Sofia Ribeiro e Laura Figueiredo, namorada de Mickael Carreira, também desfrutaram do calor desta primavera.