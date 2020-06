Famosas mostram (quase) tudo

01:30

Sónia Dias

Aos poucos, as portuguesas estão a libertar-se de tabus e cada vez deixam menos à imaginação quando chega a altura de espalharem sensualidade nas redes sociais. Despidas de preconceitos, elas sabem os riscos que correm ao exporem-se desta maneira aos olhares críticos dos seus seguidores. Contudo, se o resultado for positivo, o esforço será recompensado.A atriz Bruna Quintas, de 22 anos, é fã deste tipo de sessões fotográficas. Depois de ter deixado os fãs rendidos à foto que partilhou nua na praia, a estrela de ‘Terra Brava’ (SIC) voltou a mostrar-se como veio ao mundo, desta vez no duche. Já Ana Sofia Martins, Jessica Athayde e Vanessa Rebelo preferem a banheira para partilharem o momento íntimo.Carolina Loureiro, Joana Duarte, Luisa Beirão e Sara Sampaio são outras estrelas nacionais que mostram não ter preconceitos em mostrar o seu corpo perfeito. O exemplo repete-se lá fora, onde a brasileira Alessandra Ambrosio e a sul-africana Candice Swanepoel, ‘anjos’ da Victoria’s Secret, fazem subir a temperatura sempre que tiram a roupa. O mesmo se pode dizer de Kourtney Kardashianm Luana Piovani e Emily Ratajkowski, que também gostam de se mostrar ao natural.