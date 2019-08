Famosas mostram que beleza não tem idade

01:30

Vânia Nunes

Completou recentemente 48 anos e tem feito furor nas redes sociais com uma silhueta de fazer inveja. Liliana Campos está de férias nas Maldivas e as fotografias que tem partilhado em biquíni não passam despercebidas.A apresentadora até se mostra surpreendida com tantos comentários. "Muito obrigada por todas as mensagens e por todos os elogios", agradeceu.Mas Liliana não é a única a mostrar que a beleza não tem idade. Sónia Araújo, também com 48 anos, aqueceu ontem o Instagram ao divulgar uma foto sua na praia.O mesmo aconteceu com uma imagem da estilista Fátima Lopes, de 54 anos, que, de férias em Porto Santo, mostrou-se com um triquíni ousado e arrancou inúmeros piropos aos seus seguidores.