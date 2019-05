Famosas mostram ser "mamãs babadas" no Dia da Mãe

O primeiro domingo de maio é sempre de festa e muito amor entre mães e filhos.A viver um momento particularmente delicado, com o marido Iker Casillas ainda internado após sofrer um enfarte do miocárdio, Sara Carbonero deu especial atenção aos filhos Martín, de cinco anos, e Lucas, de dois, mimando as crianças nesta data especial.Porém, foram inúmeras as figuras públicas que passaram pelas redes sociais e aí partilharam fotografias deste dia e do que fizeram ao lado dos rebentos. Os passeios pela praia foram um dos programas preferidos, num dia de temperaturas quentes.Outras mamãs famosas escolheram o verde dos jardins mas em algo foram unânimes: todas deixaram mensagens também para as próprias mães e às outras mães que as seguem nas redes sociais.Rita Pereira mostrou Lonô, de cinco meses, antes de irem visitar a mãe da atriz que "já só quer ser chamada de avó!". Cláudia Vieira foi a banhos com Maria, de 10 anos."Feliz no papel de mãe, feliz no papel de filha. Grata por viver estas emoções ao rubro", escreve a atriz. Joana Freitas também levou Francisco à praia. "Que a nossa cumplicidade se mantenha sempre".