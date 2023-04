Famosas pegam no biquíni e vão a banhos

01:30

Ana Maria Ribeiro

Com temperaturas acima da média para esta época do ano, muitas foram as famosas que aproveitaram a Páscoa para pegarem no biquíni e ir a banhos.A influenciadora Ana Garcia Martins, a ‘Pipoca Mais Doce’, rumou à praia da Aberta Nova, em Melides, e escreveu: "Declaro aberta a época das fotos em apneia" (que é como quem diz, a apertar a barriga...). O que fez sorrir os seguidores, que prontamente se desfizeram em elogios à sua boa forma.Já a apresentadora Carolina Patrocínio rumou ao Algarve com o marido, Gonçalo Uva, e os quatro filhos, para aproveitar o calor e ‘retocar’ o bronze. Foi o mesmo destino escolhido por Cristina Ferreira, que esteve por estes dias na ilha da Fuzeta, em Faro. Deslumbrada, a diretora da TVI escreveu: "Sair do hotel, apanhar o barco e estar numa ilha quase deserta. Se isto não é o paraíso está lá perto."Em Loulé esteve a apresentadora Vanessa Oliveira, que posou ao pé da piscina e arrancou muitos suspiros...