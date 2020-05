Famosas preparam verão escaldante

As temperaturas dispararam na última semana e há quem não dispense um mergulho para se refrescar. Apesar de a época balnear só ser inaugurada a 6 de junho, com os dias de sol e calor foram muitas as famosas que correram para os areais e para as piscinas para conquistar um bronze de verão.De biquíni ou fato de banho, as poses provocantes ao sol não passaram despercebidas e as redes sociais foram inundadas com publicações repletas de ousadia e sensualidade.Foi o caso de Júlia Palha, que não resistiu a exibir as suas curvas ao sol e mostrar que está pronta para receber o verão escaldante que se avizinha. Mas não foi a única. Bárbara Norton de Matos e Vanessa Rebelo optaram por locais mais discretos e também não resistiram a um mergulho de ousadia e sensualidade nas suas piscinas.Já Carolina Patrocínio, que foi mãe há cerca de um mês, aproveitou o fim de semana para uma escapadinha à praia e mostrou mais uma vez que conquista o título de ‘mamã mais sexy’.Por sua vez, Júlia Belard e Joana Duarte também não resistiram à onda de calor e mostraram nas redes sociais como aproveitaram os dias de descanso e lazer ao sol.