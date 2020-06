Famosas prontas para aquecer o verão

07 jun 2020 • 18:51

Algumas deslumbraram com biquínis reduzidos, silhuetas curvilíneas e poses sexy à beira-mar.Das gerações mais novas às mais recentes, ninguém resistiu às altas temperaturas e muitas entoaram os versos do tema Sol de Vitor Kley: "Ô sol vê se não esquece e me ilumina/Preciso de você aqui/Ô sol vê se enriquece a minha melanina/Só você me faz sorrir", ouve-se nos primeiros segundos do êxito do brasileiro que conquistou a beldade portuguesaAfinal qual é o truque para a fotografia perfeita para assinalar a chegada do verão? Muitas estrelas dirão a atitude, pose, cenário, luminosidade. A verdade é que os corpos esculturais facilitam e muito a captação de um retrato quase perfeito. Os fãs deliram com as partilhas ousadas nas redes sociais, alguns assumem inveja boa, outros só elogiam. Nem Carolina Patrocínio ficou de fora da lista de personalidades que inspiram outros, até porque recuperou e bem do parto do filho, há um mês.