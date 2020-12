Famosas rendidas à dança do varão

A conhecida ‘pole dance’, em português dança do varão, tem cada vez mais praticantes famosas. As mais recentes são as atrizes Leonor Seixas e Inês Herédia, que utilizaram as redes sociais para dar a conhecer o novo hobby.O primeiro dia de prática foi puxado, mas ao fim de umas horas Leonor já conseguia rodopiar à volta do varão, segurando-o apenas com uma mão. A destreza da atriz mereceu muitos aplausos e elogios por parte dos admiradores. A amiga Inês Herédia também revelou muito entusiasmo com a nova atividade física.