Famosas revelam curvas escaldantes ao sol

01:30

André Filipe Oliveira

A chegada das altas temperaturas a Portugal deixou muitas famosas em êxtase. De biquíni ou fato de banho, as poses provocantes ao sol não passaram despercebidas e deixaram os fãs de olhos em bico.Júlia Palha viajou até a um refúgio secreto com a família e, mal viu o sol raiar, estendeu a toalha e deixou-se bronzear. Uma verdadeira sereia fora de água, a jovem atriz posou para a câmara com um fato de banho cavado e conquistou elogios devido à sua excelente forma física. Mas não foi a única. Cláudia Vieira colocou de parte a praia e rumou com a família para o Alentejo. Na herdade onde ficaram instalados, desfrutaram do bom tempo e foram a banhos numa piscina privada, longe de grandes confusões.Por sua vez, Liliana Santos tentou fugir das enchentes nos areais e deslocou-se até à sua praia secreta. No local, a atriz aproveitou os raios quentes para ganhar a desejada cor de verão. Em casa, Cindy Alvarez Garcia (mulher de Uribe), Jessica Athayde e Fanny Rodrigues também deixaram "o sol entrar". A felicidade estampada no rosto não deixa dúvidas de que se sentem confiantes e preparadas para a época mais quente. Avizinham-se meses de muita sensualidade...