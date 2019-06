Famosas sensuais em dias de calor

Com o verão mesmo aí à porta, e com as temperaturas a aumentar, são várias as famosas que têm aproveitado para desfrutar do tempo de lazer e rumar até à praia ou dar uns mergulhos na piscina.As beldades portuguesas não hesitam em partilhar fotografias dos momentos de descontração, em que aproveitam para exibir as curvas de sonho que fazem suspirar os milhares de seguidores que as acompanham nas redes sociais.Laura Figueiredo, Bárbara Norton de Matos, Carolina Patrocínio, Sara Matos ou Diana Chaves são algumas das famosas que mais deram nas vistas nos últimos dias."Dê um mergulho no lado selvagem. Que sonho de dia", escreveu Bárbara, numa fotografia em que surge a aproveitar os mergulhos na barragem de Castelo de Bode durante um passeio de barco."Gostaria de ser o deus das águas para ter esta linda sereia", "Rebentou com tudo", "Quem me dera ter um corpão tão lindo", são alguns dos comentários que lhe enchem a caixa de comentários.