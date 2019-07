Famosas sensuais fazem subir a temperatura com fotografias ousadas

01:30

Daniela Ventura

Os dias quentes têm levado as nossas celebridades a rumarem até destinos paradisíacos ou a passearem pelos seus refúgios de eleição no País. Entre banhos de sol e mergulhos, os momentos de descanso ‘derretem’ os milhares de seguidores nas redes sociais, pelas fotografias sensuais."Se as rochas falassem", "Canhão", "Sereia à beira-mar" são alguns dos ‘piropos’ que recebem.Júlia Palha esteve de férias em Ibiza, Formentera e Marbella, em Espanha. Vanessa Rebelo desfrutou de uns dias de descanso noutra ilha espanhola, Menorca. Já Ana Rita Clara, Sara Esteves Cardoso, Joana Duarte e Cláudia Borges escolheram cenários nacionais para relaxar.