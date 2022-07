Famosas vivem dias de sonho na praia

April Ivy e Kika Cerqueira Gomes viajaram com amigos para fora de Portugal. Maria Cerqueira Gomes e Ana Garcia Martins têm estado acompanhadas com os filhos.

01:30

Carolina Marques Dias





“Que dias maravilhosos com este ‘macaco’ pendurado em mim”, escreveu a comunicadora. Enquanto a apresentadora se divertiu com o benjamim da família, a sua filha mais velha, Kika, de 19 anos, viajou para Ibiza com amigas. A jovem partilhou uma fotografia em biquíni e as redes sociais incendiaram com o seu registo sensual. Houve, inclusive, quem chamasse Kika Cerqueira Gomes de “bomba”.



Também a cantora April Ivy, de 22 anos, escolheu esta altura do ano para viajar com os amigos. A jovem esteve na ilha paradisíaca de Mykonos, na Grécia. E também os seguidores ficaram encantados com as suas fotografias.





Entretanto, este verão, Ana Garcia Martins, mais conhecida por ‘Pipoca Mais Doce’, já esteve no Algarve, em Formentera e, por estes dias, voltou a descer até ao Sul do País com os filhos.