Famosas vivem gravidez na pandemia

Nem só de Covid-19 se faz o ano de 2020. Para muitas famílias, o sentimento é de grande felicidade com as boas notícias a chegarem a casa e o clã a aumentar. São muitas as caras conhecidas que receberam recentemente a visita da cegonha ou que se preparam para dar as boas-vindas aos novos membros.Nas redes sociais, há muitas barriguinhas famosas que dão nas vistas, como é o caso de Débora Monteiro. Grávida de gémeos, fruto da relação com Miguel Mouzinho, a atriz fez uma produção sensual, em que surge nua às 33 semanas de gestação. Mas não é a única a revelar o orgulho que sente por ver a barriga a crescer. Sara Prata, que vai ter uma menina, tem partilhado vários momentos da gestação, grande parte passada em casa devido à pandemia. Agora, e com o desconfinamento, a atriz aproveitou para ir à praia e exibir as suas curvas.A apresentadora Sílvia Alberto e a atriz Sandra Barata Belo são as mais recentes caras conhecidas a revelar que a família vai aumentar. Ainda no início da gravidez, resguardam-se nesta fase.Katy Perry, Pilar Rubio ou Lea Michele são alguns dos exemplos de celebridades internacionais que estão grávidas. A mulher do jogador Sérgio Ramos já vai para o quarto filho e, aos 42 anos, mantém uma forma invejável devido aos treinos diários que mantém.A modelo da Victoria’s Secret Romee Strijd partilhou recentemente a sua luta para engravidar e garante que a dificuldade se deveu ao stress que impunha ao seu corpo com dietas demasiado rigorosas.