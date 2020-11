Famosas vivem maternidade sem pressão

Débora Monteiro, que foi mãe de duas meninas, Júlia e Alba, foi a primeira a dar o exemplo. "Tudo tem o seu tempo. Não, não recuperei a forma física, também ainda não estou focada nisso", referiu após o nascimento das filhas gémeas., sublinhou.Sara Prata que deu à luz Amélia, em julho passado, também revela grande tranquilidade quanto aos esforços para recuperar a antiga silhueta. Num recente comentário, nas redes sociais, revelou que a menina é sua principal ajuda., disse em jeito de brincadeira.Paula Lobo Antunes, que deu à luz Mel, há nove meses, utilizou as redes sociais para pedir ajuda na recuperação do peso.A apresentadora Pimpinha Jardim também tem retomado aos poucos as rotinas de treino, mas está mais focado no filho Tomás, de apenas sete meses.