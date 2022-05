Famosos a caminho de Fátima em nome da fé

01:30

Carolina Cunha

Todos os anos a fé move milhares de pessoas em direção ao Santuário de Fátima a 13 de maio, e as caras conhecidas não são exceção. A radialista Ana Galvão partiu na madrugada de quarta-feira, 11, juntando-se a um grupo de peregrinos na reta final do percurso, e tem partilhado as emoções do trajeto no Instagram.Já o ator Miguel Costa saiu de Lisboa, decisão "tomada há um ano", após ter estado "doente com uma gripe". Ao terceiro dia precisou de ajuda e encontrou-a num grupo de peregrinos do Forte da Casa.Para a influenciadora Ana Garcia Martins já não é a primeira vez: "À medida que nos aproximamos do Santuário, passa tudo. As dores, o cansaço, o desconforto. Vamos embora, que o caminho faz-se caminhando", resumiu.Em janeiro deste ano, cerca de um mês depois da realização da gala da Associação Sara Carreira, que foi conduzida por Fátima Lopes, a apresentadora e Tony Carreira fizeram juntos o caminho de Fátima. Foram num grupo pequeno, acompanhados pelo padre João Luís. O cantor e Fátima Lopes não se alongaram em pormenores, mas as imagens da peregrinação foram partilhadas por ambos