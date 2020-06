Famosos abrem as portas de casa e mostram piscinas de luxo

13 jun 2020 • 18:24

Durante a quarentena, e com a obrigatoriedade de permanecer em casa, os famosos começaram, aos poucos, a abrir as portas das suas moradias e a mostrar onde passam grande parte do seu dia.Nos últimos dias, foram várias as caras conhecidas que revelaram como vão a banhos e se refrescam durante a pandemia.na companhia da namorada, Margarida Corceiro. Também a companheira de Mickael Carreira, Laura Figueiredo, tirou uma fotografia muito sensual junto à piscina da nova casa, para onde a família se mudou já durante o período de quarentena.Jápara desfrutar do bom tempo ao ar livre, na piscina, sempre na companhia dos dois filhos e, claro, do seu animal de estimação, o cão Brownie.