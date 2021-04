Famosos aplaudem moda nacional Luís Carvalho encerrou certame.

Apesar das condicionantes atuais da pandemia da Covid-19, foram alguns os famosos que mantiveram a tradição e marcaram presença na 56º edição da ModaLisboa, para aplaudir o talento da moda nacional.



Cláudia Vieira, Maria Cerqueira Gomes e Matilde Breyner foram algumas das convidadas atentas às novas tendências que não quiseram perder o último dia do evento. O designer Luís Carvalho fechou com chave de ouro e apresentou a coleção ‘Aurora’, em que predominam os modelos ‘oversize’, com padrões florais e camuflados, em tonalidades como o preto, dourado, azul marinho e as diversas variantes do verde.

