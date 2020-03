Famosos apostam na prevenção contra o coronavírus

01:30

Estejam a trabalhar ou retidos em casa, os famosos portugueses preferem não correr riscos no que toca a questões de saúde. Manuel Luís Goucha, por exemplo, não dispensa a máscara quando sai à rua. "A caminho de casa", escreveu o apresentar de 65 anos no Instagram, após apresentar mais uma emissão do ‘Você na TV!’.Lili Caneças, de 75, também prefere estar prevenida perante o surto de coronavírus e protegeu-se com chapéu, óculos, máscara e luvas. Contudo, ninguém é mais cuidadoso do que Ângelo Rodrigues.O ator, de 32 anos, optou por usar um fato descartável.