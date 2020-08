Famosos aproveitam dias de sol

O início do mês de agosto é sinónimo de férias para milhares de portugueses e são muitas as celebridades nacionais que gozam de um período de descanso. De Norte a Sul do País, ou até mesmo em Espanha, há opções seguras, para todos os gostos, num ano atípico devido à pandemia da Covid-19.Amante de praia e altas temperaturas, Sofia Ribeiro rumou à região algarvia para alguns dias de tranquilidade na companhia dos amigos. Nas redes socais, partilhou o merecido descanso através de uma publicações em que surge a ir a banhos numa piscina privada e é notório o ambiente de descontração, longe das rotinas.Também Manuel Luís Luís Goucha deu início às suas férias a bordo de um barco. O apresentador da TVI irá viver os próximos dias num ‘Barco Casa’, no Alqueva, na companhia do marido, Rui Oliveira.Já a atriz Dânia Neto elegeu a tranquilidade da zona da Comporta para alguns dias em família. Hospedada num resort de luxo da região, a atriz mostra viver momentos de lazer e em segurança.Em Espanha, Joana Amaral Dias fugiu da agitação das praias para conhecer a Andaluzia. Nas redes sociais, partilhou vários detalhes da sua aventura pelo país vizinho.Ibiza, uma das ilhas baleares de Espanha, foi o local eleito por Helen Svedin, mulher de Luís Figo, onde mostra que está a aproveitar ao máximo as férias a bordo de um iate de luxo. A família do jogador opta por locais discretos e recatados.