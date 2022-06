Famosos aproveitam férias para colecionar destinos ao sol Feriados de junho convidam famosos a desfrutar dias de descanso. Destinos de praia são os mais requisitados.

O início de junho convida a férias e momentos de pausa, e são muitos os famosos que aproveitaram os feriados para alguns dias de descanso. É o caso de Carolina Patrocínio, que elegeu as ilhas Baleares espanholas para umas miniférias, desta vez sem os filhos. Depois de alguns dias em Ibiza, a bordo de um barco, a apresentadora da SIC rumou a Formentera, Espanha, na companhia do marido, Gonçalo Uva, da irmã Rita Patrocínio e do cunhado, o ator Tiago Teotónio Pereira. A boa-disposição tem tomado conta da escapadinha de adultos, com dezenas de mergulhos à mistura, nos quais Carolina Patrocínio faz questão de mostrar que mantém as suas curvas esculturais. Já Liliana Filipa rumou ao Sul de Espanha, a Marbella, para uma viagem de amigas. A empresária e ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ foi de carro e mostra-se rendida às altas temperaturas que se fazem sentir, que deixam em evidência a sua sensualidade.



Portugal também foi destino para alguns famosos. O humorista César Mourão rumou à região Norte para umas férias no campo e partilhou uma fotografia com as tradicionais vinhas como pano de fundo. Kelly Baron e Pedro Guedes mostraram-se rendidos às praias nacionais.

