Famosos assinalam dia da mãe com fotos e muito amor

Rita Monteiro

Foram muitas as figuras públicas que não deixaram passar o Dia da Mãe em branco e quiseram homenagear as progenitoras, através das redes sociais, neste dia especial. A atriz Sara Norte publicou uma fotografia do nascimento da irmã mais nova, Beatriz, em que aparece com a mãe, Carla Lupi, que também já morreu, e o irmão, Diogo. "Temos muita sorte em ter-te como Mãe", escreveu a atriz. Já Alexandra Abreu recordou a irmã, a atriz Maria João Abreu.



Angie Costa também assinalou o dia com uma fotografia do filho, Martim, de oito meses. "A melhor bênção de todas. Ser tua mãe", escreveu a atriz de 22 anos. Lídia Muñoz, por sua vez, dedicou uma publicação à avó Eunice Muñoz. "Sou filha e sou mãe", escreveu a atriz na legenda de uma foto em que aparece com a ‘rainha do teatro’ e o filho ao colo. Maria Botelho Moniz, Carla Baía, João Montez e Alberta Marques Fernandes também não ficaram indiferentes à data especial.

