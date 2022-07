Famosos brilham em Wimbledon Kate Middleton ofuscou multidão com vestido amarelo. Tom Cruise marcou presença nos jogos.

Famosos brilham em Wimbledon

Ana Maria Ribeiro

Kate Middleton levou um vestido amarelo a Wimbledon no sábado e ontem não se falava de outra coisa. Já não é a primeira vez que a duquesa de Cambridge escolhe esta cor para assistir ao torneio de ténis “mais antigo do Mundo”, mas esta criação – um vestido midi com assinatura da estilista sérvia Roksanda (que vive e trabalha em Londres) – tinha uma cor tão vibrante que captou todas as atenções, incluindo as de Tom Cruise. O ator norte-americano, que também esteve no torneio, avistou Kate na multidão e sorriu. O resto da indumentária da duquesa era muito simples: um par de sapatos brancos, de design clássico, e óculos de sol olho de gato. Para completar o look, Kate Middleton, de 40 anos, usou um par de brincos com citrinos, assinados pela criadora de joias Kiki McDonough. A duquesa de Cambridge foi assistir à final da competição feminina e, no final do jogo, entregou a taça à vencedora: Elena Rybakina, do Cazaquistão. Tal como em edições anteriores, Wimbledon 2022 – que terminou ontem – tem sido um autêntico desfile de estrelas, e entre os mais famosos passaram por lá o ator Hugh Grant e a mulher, Anna Eberstein, e o ex-jogador de futebol David Beckham, que levou a mãe, Sandra West, aos jogos.



George já vai aos jogos

O torneio de Wimbledon terminou ontem, e o pequeno George, o primogénito de Kate e William, assistiu, pela primeira vez, aos jogos. Uma etapa fundamental, agora que o casal está a preparar o filho, de oito anos, para a eventualidade de vir a ser rei. Kate usou um vestido azul escuro com bolinhas brancas, assinado pela estilista Alessandra Rich.

