Grande festa do título levou muitas figuras conhecidas e as famílias dos jogadores a juntaram-se no Estádio da Luz.

Benfica, Gonçalo Ramos, Margarida Amaral Rodrigues

Vanessa Fidalgo

Milhares de adeptos do Benfica saíram à rua no sábado para celebrar o 38.º título de campeão nacional e os famosos não foram exceção. A festa, aliás, começou logo no relvado. As mulheres de vários dos jogadores do clube das águias puderam juntar-se aos seus ‘mais que tudo’ no campo e comemorar de uma assentada a vitória e o amor.Saiba mais no Correio da Manhã