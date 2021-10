Famosos celebram o Halloween e mostram lado assustador

01:30

Carolina Cunha

Trata-se de uma tradição da cultura norte-americana, mas o Halloween, ou Dia das Bruxas (que este domingo se comemora), foi ‘importado’ para quase todos os países.Em Portugal são muitos os famosos que aproveitam para se vestir a rigor e mostrar o lado mais negro com fantasias repletas de imaginação. Maquilhagens arrojadas e vestes negras são obrigatórias para espalhar o terror neste que é o dia mais sombrio do ano.Carolina Patrocínio, Liliana Filipa e Raquel Strada são algumas das figuras nacionais que festejam a data com entusiasmo. Também o jogador do Wolverhampton José Sá e a mulher, Raquel Jacob, recriaram um cenário de um verdadeiro filme de terror e partilharam o resultado nas redes sociais.Já a atriz brasileira Cláudia Raia vestiu-se de rainha das trevas e surpreendeu com um fato negro transparente, com uma dose extra de sensualidade. Heidi Klum, Irina Shayk e Sara Sampaio também se mostraram irreconhecíveis.